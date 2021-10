RC Strasbourg – ASSE (5-1) : un joueur stéphanois s'est offert un record lors du fiasco à la Meinau

Zapping But! Football Club MHSC - ASSE : Le brief d'avant match

Relancé par son bon derby contre Lyon (1-1), Ryad Boudebouz a vécu sa 2e titularisation de la saison hier lors de la lourde défaite de l'ASSE à Strasbourg. Discret, l'ancien montpelliérain a disputé pour l'occasion son 50e match sous le maillot vert.

Boudebouz efface Ferhaoui des tablettes

Surtout, Boudebouz est devenu à la Meinau le joueur algérien qui a disputé le plus de rencontres en Ligue 1 : 344 matches. Le record appartenait à un ancien Vert : Kader Ferhaoui.

