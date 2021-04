RC Strasbourg : Laurey s’est trouvé une inquiétante affinité avec l’ASSE et le FC Nantes

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Le FC Nantes ne bouge plus. Incapables de s’imposer à la Beaujoire depuis le mois d’octobre dernier, les Canaris n’ont pas été plus en réussite dimanche contre l’OGC Nice (1-2). Du coup, ils ratent une nouvelle opportunité de sortir de la zone rouge alors qu’il ne reste plus que sept matches pour le faire.

Que les supporters du FC Nantes se rassurent : ils ne sont pas les seuls à être pendus aux résultats de leur équipe fétiche. À des degrés moindres, l’ASSE et le RC Strasbourg sont aussi lancés dans la même opération maintien malgré leurs succès dominicaux à Nîmes (2-0) et Bordeaux (3-2). C’est Thierry Laurey qui le dit en personne !

« Le championnat n’est pas terminé et 36 points, ce n’est pas suffisant »

« Les gens pensaient qu’il n’y avait que six clubs concernés, eh bien voilà, on est huit, a résumé l’entraîneur du RC Strasbourg à propos de la lutte pour le maintien. Le championnat n’est pas terminé et 36 points, ce n’est pas suffisant. Il faut garder la tête froide et ne pas dérailler. »