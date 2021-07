Résultat amical : l'OM domine l'ASSE (2-1)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

S'il y avait eu des statistiques réalisées pendant cette partie, il aurait été intéressant de savoir combien de fautes avaient été commises. A ce niveau, on était loin de l'esprit amical de ce match, surtout du côté des Stéphanois. Après leur défaite contre Clermont (2-3) dans le Chaudron la semaine passée, les Verts avaient besoin de se rassurer et c'est ce qu'ils ont fait ce soir en étant très sérieux, très appliqués dans tout ce qu'ils ont entrepris. Certes, leurs plus belles occasions ont été la résultante de grosses erreurs défensives marseillaises, les hommes de Sampaoli prenant des risques dans la relance pour repartir de derrière, mais leur prestation défensive a été cohérente.

Pourtant, l'ASSE a encaissé un but dès la 3e minute sur une passe heureuse de Benedetto pour De La Fuente, qui a ouvert son compteur sous le maillot olympien pour sa première titularisation. Wahbi Khazri a égalisé à la 20e en allant chercher le ballon dans les pieds d'un joueur marseillais et en expédiant une frappe croisée de 25 mètres. A la 88e, Alvaro Gonzalez a donné la victoire à l'OM sur une tête croisée suite à un corner côté gauche d'Under. A noter que Steve Mandanda, blessé pendant l'échauffement, est sorti blessé en début de match.

Voici les compositions des deux équipes en début de partie :

OM : Mandanda - Balerdi, Saliba, Amavi - Radonjic, Rongier, Guendouzi, Gerson, De la Fuente - Benedetto, Payet.

ASSE : Green - Maçon, Moukoudi, Kolodziejczak, Silva - Youssouf, Camara, Neyou - Aouchiche, Abi, Khazri.

🥰 Une tête d’Alvaro au premier poteau redonne l’avantage à nos Olympiens, après un bon corner d’Ünder. #OMASSE | 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/T25ci3Tpyz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 28, 2021