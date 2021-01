Résultat Ligue 1 : ASSE 0-5 OL (terminé)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la promesse Aïmen Moueffek

On craignait le pire pour les Verts et, hélas pour leurs supporters, le pire est arrivé. L'OL n'a fait qu'une bouchée des hommes de Claude Puel, fortement diminués par la Covid-19. Et comme si cela ne suffisait pas, les Gones sont venus dans le Chaudron la bave aux lèvres, piqués par leur défaite à domicile contre Metz (0-1) dimanche dernier et à cinq points des leaders après les victoires du PSG et du LOSC.

L'ASSE s'est procuré la première occasion, sur l'engagement, mais ensuite, ça a été un solo lyonnais. Tino Kadewere (16e et 58e), premier joueur à inscrire deux doublés consécutifs dans le derby depuis Hervé Revelli en 1969, Marcelo (36e et 59e) et Denis Bouanga contre son camp à la 83e ont permis à l'OL de remporter sa plus large victoire à Saint-Etienne (5-0), à égalité avec celle de novembre 2017. Comble de l'horreur pour les supporters stéphanois : avec ce succès, l'OL passe en tête dans les confrontations avec 45 victoires contre 44. Une soirée cauchemar…