Résultat Ligue 1 : le RC Lens et l'ASSE dos à dos (2-2)

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après avoir mené deux fois au score, l'AS Saint-Etienne a concédé ce dimanche le match nul sur la pelouse du RC Lens (2-2) à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Wahbi Khazri (1e) et Denis Bouanga (52e) sont les buteurs côté Stéphanois tandis que c'est Ignatius Ganago (36e) et Seko Fofana (77e) qui ont marqué côté Lensois.

Pour résumer

Le RC Lens et l'AS Saint-Etienne se sont quittés ce dimanche sur un match nul (2-2) à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Wahbi Khazri et Denis Bouanga sont les buteurs côté Stéphanois tandis que c'est Ignatius Ganago et Seko Fofana qui ont marqué côté Lensois.