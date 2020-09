Résultat Ligue 1 : le Stade Rennais inflige un premier revers à l'ASSE (0-3) et prend la place de leader

Le Stade Rennais a écrasé l'ASSE, à Geoffroy Guichard (0-3), et pris seul les commandes de la Ligue 1. Les Bretons sont assurés de rester en tête à la fin de la 5e journée avec 13 points. Les protégés de Julien Stéphan ont débloqué le score peu après la demi-heure de jeu. À la réception d'un corner de Bourigeaud, Aguerd a expédié d'un coup de tête puissant et décroisé le ballon dans le but de Moulin (0-1, 33e).

Après la pause, les Verts sont revenus avec d'autres intentions. Nordin, qui avait bien suivi une frappe de Maçon repoussé par Salin, a bien cru avoir permis aux siens d'égaliser. Mais, en légère position d'hors-jeu, l'ailier a vu sa réalisation logiquement refusée (0-1, 47e). Un tournant.

#ASSESRFC 0-1 47e : Oh non ! @NordinArnaud croit égaliser mais le but est refusé après intervention du VAR.

Yvann #Maçon avait pris sa chance de loin, Salin avait repoussé sur Arnaud #Nordin qui l'avait puni. pic.twitter.com/FVziRpnw8h — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 26, 2020

Car, dix minutes plus tard, les Rouge et Noir ont fait le break. Sur un centre de Del Castillo, Guirassy a réalisé un superbe ciseau ne laissant aucune chance à Moulin (0-2, 54e). En fin de rencontre, Hunou, lancé dans la profondeur, a lobé Moulin pour sceller une victoire nette et sans bavure (0-3).

Impuissants, les Vers n'ont pu réagir que sur phases arrêtées par Kolodziejczak (63e) et Krasso (65e). La prestation du jour a été insuffisante pour éviter une première défaite en Ligue 1 cette saison.