Résultat Ligue 1 : Montpellier 2-0 ASSE (terminé)

Zapping But! Football Club MHSC - ASSE : Le brief d'avant match

On était curieux de voir ce qu'allait donner Montpellier sans son duo d'attaque Laborde-Delort. On attendait une réaction de l'ASSE après quatre premières journées sans victoire. On a vu l'un mais pas l'autre… Le MHSC s'en est très bien sorti avec deux buts inscrits par les remplaçants du duo de buteurs, Stephy Mavididi pour le premier (32e) sur une belle frappe enroulée, Valère Germain pour le second (62e) d'un reprise à bout portant. Portés par un Téji Savanier en feu, les Héraultais ont été supérieurs aux Verts dans la durée.

Mais l'équipe de Puel aurait mérité meilleur sort en première période. Elle a fait jeu égal pendant 45 minutes avec le MHSC, se procurant de belles occasions, notamment un gros manqué de Mahdi Camara (18e) à bout portant. Après la pause, en revanche, ça a été bien tristounet. On notera toutefois les premiers pas d'Ignacio Ramirez, lancé à l'heure de jeu. Et le fait que l'ASSE a enchaîné un cinquième match sans victoire. Elle pourrait pointer dans la zone rouge ce soir en cas de résultats défavorables pour elle dans les autres matches.

✅ Première titularisation

✅ Premier but



Baptême du 🔥 réussi pour @ValereGermain sous sa nouvelle tunique#MHSCASSE pic.twitter.com/twGmOxhIjR — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 12, 2021