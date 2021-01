Résultat Ligue 1 : OGC Nice 0 - 1 ASSE (terminé)

Après la gifle reçue dans le derby, l'ASSE a retrouvé des couleurs sur la Côte d'Azur. Face à l'OGC Nice, une équipe aussi en plein doute, les Verts ont dominé la partie. Mais, tour à tour, Denis Bouanga (32e, 71e, 74e) et Romain Hamouma (47e) ont raté la cible alors qu'ils étaient en bonne posture. Peu après l'heure de jeu, Moulin s'est interposé face à un coup franc malicieux de Dolberg.

Finalement, il aurait fallu attendre la fin de la rencontre pour la libération : sur un centre-tir de Trauco, Abi a mis son pied gauche en opposition pour battre Benitez (88e). Un but qui vaut de l'or, un premier succès depuis le 16 décembre, et donne de l'air au club du Forez. Avec ses trois points, les Verts prennent sept points d'avance sur Dijon (18e), qui joue à Lille (17 heures). La semaine prochaine, l'ASSE recevra le FC Nantes, mercredi (21 heures), et le FC Metz, dimanche (15 heures).