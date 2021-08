Résultat Ligue 1 : RC Lens 1-1 ASSE (mi-temps)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Alors que Wahbi Khazri avait ouvert le score pour l'AS Saint-Etienne après seulement 19 secondes de jeu, Ignatius Ganago a égalisé pour le RC Lens à quelques minutes de la pause. Les deux équipent se quittent donc dos à dos à la mi-temps (1-1).

45e : ⏸ C'est la pause ! Chacun à leur tour dominateurs, Stéphanois et Lensois filent au vestiaire sur un score nul 🤝 pic.twitter.com/FqhrIKP9Uu

