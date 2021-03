Résultat Ligue 1 : SCO d'Angers 0-0 ASSE (mi-temps)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Ce n'est pas une très belle publicité qu'Angevins et Stéphanois ont offert, pour ce deuxième match de la 29e journée ! Les deux équipes ont abusé d'approximations lors des 45 premières minutes, ne construisant pas de jeu et se procurant un minimum d'occasions. Le SCO, habitué à contrer ses adversaires, est tombé sur une ASSE pas décidée à se lancer à l'abordage.

De cette première période, on retiendra le duel Khazri-Bernardoni, l'attaquant stéphanois ayant testé la vigilance du gardien angevin via un centre-tir (8e) et sur une tête (36e). Le Tunisien s'est aussi illustré par deux glissages en deux minutes, sur un coup franc et une occasion dans la surface (29e-30e). On espère qu'il changera de crampons à la pause et que le spectacle sera au rendez-vous lors des 45 dernières minutes !