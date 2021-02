Résultats Ligue 1 : l'ASSE se relance aux dépens du Stade Rennais, première victorieuse pour Kombouaré avec le FC Nantes (terminé)

Zapping But! Football Club ASSE : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Verts

C'était un duel de déçus de la Coupe de France, cet après-midi au Roazhon Park. Et c'est l'AS Saint-Etienne qui a enfoncé le Stade Rennais un peu plus dans la crise. L'entraîneur des Rouge et Noir, Julien Stéphan, avait poussé un coup de gueule après l'élimination de ses troupes à Angers jeudi. Il n'a visiblement pas été entendu. Des buts de Denis Bouanga (27e) et Arnaud Nordin (71e) ont permis aux Verts de prendre un 10e point sur les 4 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 1 nul). L'embellie se confirme pour Claude Puel et ses troupes, malgré la sortie de route à Sochaux (0-1).

A Angers, le FC Nantes a remporté son premier match depuis 15 journées (8 nuls et 7 défaites). Pour la première d'Antoine Kombouaré sur le banc, les Canaris ont démarré pied au plancher avec des réalisations de Simon (4e) et Louza (7e s.p.). Par la suite, ils ont plié devant les Angevins, rompu une fois (Mangani à la 33e) mais ont fini par décrocher un très précieux succès (3-1) grâce à une dernière réalisation de Bamba (86e).

Dans les autres matches, le derby de l'Est est allé à Strasbourg, vainqueur 2-1 sur la pelouse de Metz (Delaine a ouvert la marque pour les Lorrains à la 18e, Thomasson a égalisé à la 33e avant de donner la victoire à ses couleurs à la 82e). Enfin, dans le duel de la peur, Nîmes (20e) s'est imposé 2-0 à Dijon (19e) grâce à des réalisation de Ripart (76e) et Eliasson (87e). Les Crocos abandonnent ainsi leur place de lanterne rouge.