Surprise ce soir à Lille où le SCO d'Angers mène face à l'un des deux leaders de L1. Le second, l'OL, fait le boulot, au Groupama Stadium, contre le RC Lens grâce à un but de Memphis Depay. Au Vélodrome, l'OM domine Montpellier et a concrétisé au tableau d'affichage grâce à la surprise Nemanja Radonjic, titularisé à la place de Dimitri Payet par André Villas-Boas. Enfin, dans le Chaudron, l'ASSE est tenue en échec par le PSG. Romain Hamouma a ouvert le score à la 19e mais Moise Kean a égalisé trois minutes plus tard.

OL 1-0 RC Lens

OM 1-0 Montpellier

ASSE 1-1 PSG

LOSC 1-2 SCO Angers

Reims 0-0 Dijon