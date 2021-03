Résultats Ligue 1 : le RC Lens domine l'ASSE, l'OL s'impose face au Stade Rennais (terminé)

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Les Verts peuvent remercier l'OGC Nice ! Si les Aiglons n'avaient pas battu Nîmes (2-1), les Crocos auraient pu revenir à deux longueurs de l'ASSE. Car les hommes de Claude Puel ont enchaîné une deuxième défaite ce soir, face au RC Lens (2-3), trois jours après la même déconvenue à Lorient (1-2). Sotoca (20e) et Kalimuendo (25e) ont donné l'avantage aux Sang et Or, réduit par Moukoudi (40e), avant que Michelin (93e) ne marque sur un contre et que Bouanga ne ramène la marque à 2-3 sur pénalty dans la foulée. Les Stéphanois, qui ont bien poussé en seconde période pour revenir, vont maintenant prier pour Lorient ne s'impose pas à Montpellier ce soir, pas plus que le FC Nantes contre Reims afin que la zone rouge ne se rapproche pas trop !

De son côté, l'OL, après une première période très laborieuse, a trouvé la faille face au bloc rennais grâce à Aouar (72e). Grâce à ces trois points, les Gones oublient leur match nul de dimanche à Marseille (1-1) et repartent de l'avant.

ASSE 2-3 RC Lens

OL 1-0 Stade Rennais

Brest 3-1 Dijon

Nice 2-1 Nîmes

Metz 0-1 Angers