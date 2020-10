ASSE : sa relation avec Puel, ses objectifs, Yvan Neyou se livre

Inconnu avant sa venue à l'ASSE, Yvan Neyou est une des bonnes surprises du début de saison des Verts. Au micro de Téléfoot, le milieu de terrain est revenu sur le début de saison contrasté des pensionnaires de Geoffroy-Guichard : "Malgré les derniers résultats, le moral est toujours bon dans le vestiaire. On savait qu’on passerait par là, mais l’équipe reste focus et concentrée et l’ambiance est toujours très bonne."

En Moselle, ce wee-end, Neyou veut que son équipe joue avec décontraction : "Par rapport au match de dimanche contre Metz, il n'y a pas de pression à avoir. On est un groupe jeune, on va aller là-bas pour faire le maximum et produire notre football. On verra bien le résultat mais avec le temps et quand il y a de la volonté et de l’abnégation, il y a toujours les points qui suivent."

Neyou est très proche de Claude Puel

Comme à l'accoutumée, quand Neyou est disponible, Claude Puel devrait s'appuyer sur l'élément passé par l'INF Clairefontaine durant sa jeunesse. En quelques mois, les deux hommes ont lié une relation forte : "J'ai une relation très intéressante avec Claude Puel, on s’entend bien, on parle le même football, affirme Neyou. Il m’avait contacté pendant le confinement, me disant qu'il souhaitait me faire progresser et était intéressé par mon profil. Le dialogue passe bien, on sait où on veut aller lui et moi. Quand on parle avec le coach, on parle surtout tactiquement pour pouvoir aider l’équipe."