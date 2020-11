SB29 - ASSE (4-1) : Puel ressort un point positif du naufrage breton

Après une première période calamiteuse conclue sur le score de 1-4, hier après-midi à Brest, Claude Puel a décidé de faire entrer Mathieu Debuchy et Miguel Trauco dans les couloirs. Et c'est tout sauf un hasard si les Verts se sont beaucoup mieux tenus par la suite sur la pelouse de Francis Le Blé. D'ailleurs, après la partie, l'entraîneur stéphanois a retenu l'apport très bénéfique de l'ancien joueur d'Arsenal, absent depuis un mois et demi sur blessure.

"Mathieu a donné le bon exemple"

"Mathieu a donné le bon exemple. Il a été très, très bon. Comme il y a sept semaines qu'il n'avait pas joué, j'ai décidé de le préserver au coup d'envoi. J'ai fait le même choix pour Miguel Trauco qui est seulement revenu hier d'Amérique du Sud. La dernière fois qu'il a joué avec nous après une trêve internationale, il s'était blessé. On peut toujours refaire le match et s'interroger sur la composition de l'équipe qui débute mais je dois prendre en compte tout un contexte pour décider."

Le retour du latéral droit de 35 ans va faire un bien fou à une défense qui manquait cruellement de joueurs expérimentés et de spécialistes du poste. En l'absence de Debuchy, Puel a aligné Alpha Sissoko, Aymen Moueffek et Mahdi Camara, avec plus ou moins de succès. Pour espérer mettre un terme à la série de sept revers face au redoutable LOSC la semaine prochaine, le capitaine ne sera pas de trop.