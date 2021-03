SCO d'Angers - ASSE (0-1) : Kolodzejczak fixe le cap pour le maintien

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

A Angers (1-0) cet après-midi, l'AS Saint-Etienne a renoué avec la victoire après un nul et deux défaites en championnat. Ça a été très laborieux en première période, beaucoup mieux en seconde, mais l'essentiel est que la belle frappe de Wahbi Khazri avant l'heure de jeu ait permis de décrocher trois points qui font du bien. Avec la suite de la 29e journée, les Stéphanois, 16es, possèdent huit points d'avance sur le barragiste nîmois. Pour Timothée Kolodziejczak, le maintien sera bientôt dans la poche.

"Deux trois victoires à aller chercher"

"Avec un terrain compliqué, ce n'est pas facile. On a essayé de jouer, de rester calme. Il y a eu beaucoup de déchets, on va le dire. On a été entreprenants, solidaires, on repart avec la victoire, elle nous fait du bien parce qu'on a besoin de points pour se maintenir. On est dans un peloton assez serré. Si on continue comme ça en étant solidaires, solides, en prenant un peu de plaisir comme on a su le faire aujourd'hui, même si on a souffert, mais on a pris du plaisir dans la difficulté, c'est bien pour le groupe."

"On manque parfois de confiance, on le voit dans la saison, c'est difficile. Il y a des aléas qui font que l'on prend parfois des buts bêtes, on ne se lâche pas. Comme on s'est dit, il reste dix finales. L'objectif c'est de se sauver, on a les joueurs pour, on l'a montré aujourd'hui. Il reste des gros matchs, deux trois victoires à aller chercher. On va le faire ! On se doit de le faire."