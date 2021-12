Brest - ASSE : les notes des Verts, encore battus et toujours lanterne rouge

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

BAJIC (3)

Quand la doublure de Green joue, l'ASSE perd ! Cela s'est à nouveau vérifié à Brest, où le vainqueur de la Gambardella a été coupable sur le penalty encaissé, avec sa relance trop appuyée pour Gourna, plein axe. Peu sollicité le reste du temps, il était bien intervenu dans les pieds de Le Douaron (23e).

CAMARA (5)

Le capitaine des Verts a encore dépanné à droite où il a bien muselé Honorat. Lorsque Puel l'a recentré à l'entrée de Maçon, c'est lui qui a sonné la révolte, avec une frappe trop écrasée (75e) et une tête sur la barre (89e).

SOW (5)

Pour son retour de blessure, le Guinéen, préféré à Nadé, pourtant à son avantage contre le PSG, a livré un match assez neutre. Globalement solide.

MOUKOUDI (4)

Sans lui, l'ASSE avait enchaîné deux victoires, mais les choses se compliquent à nouveau depuis son retour... Loin d'être le chef de défense espéré, le Camerounais a encore été assez fébrile. Comme sur cette dernière action brestoise où il s'efface étrangement devant Del Castillo (90e)...

TRAUCO (5)

L'un des rares stéphanois à avoir été assez propre techniquement, même si ses centres ne sont jamais arrivés...

MOUEFFEK (4), puis NORDIN

Milieu droit, Moueffek a eu du mal à se positionner et à soigner ses passes. Remplacé par NORDIN juste après le but brestois. Percutant, le petit ailier a provoqué des fautes.

GOURNA (3), puis MACON

Devant la défense aux côtés de Boudebouz, Gourna, bien que souvent en retard, a fait preuve d'impact, mais aussi d'un déchet important dans ses transmissions. Surtout, même s'il a été bousculé, c'est sa faute de main, après un contrôle raté, qui a provoqué le penalty brestois et la défaite des Verts. Remplacé par MACON, auteur d'un bon centre pour Camara (89e).

BOUDEBOUZ (4)

Très bon lors des matches précédents, l'Algérien n'est pas ressorti du lot cette fois-ci. Un coup franc au dessus (23e), une perte de balle dangereuse (59e). Il n'est pas parvenu à mettre l'équipe dans le sens de la marche.

AOUCHICHE (4), puis KRASSO

Milieu gauche, Aouchiche n'a été d'aucun danger pour la défense brestoise. Une frappe à côté (69e) et c'est tout. Remplacé par KRASSO, qui a expédié une balle d'égalisation dans les nuages (89e).

KHAZRI (4), puis RAMIREZ

En pointe avec Bouanga, Khazri a dû redescendre très bas pour pouvoir toucher le ballon. Un coup franc facilement capté par Bizot (45e) et c'est tout. Il n'a pas inquiété le portier breton. Remplacé par RAMIREZ, qui a apporté enfin un peu de présence dans la surface. En vain.

BOUANGA (4), puis LHERY

Actif mais maladroit, Bouanga n'a pas cadré ses frappes en début de match (10e, 27e), avant d'être sevré de ballons. Remplacé par LHERY, qui a trouvé la barre de Bizot après s'être faufilé dans la défense bretonne (89e). La seule action de classe dans un match d'une pauvreté affligeante.

Pour résumer

Dans un match ennuyeux, l'ASSE s'est inclinée à Brest (0-1) sur un penalty assez litigieux, concédé bêtement, à l'heure de (non) jeu... Bajic et Gourna sont impliqués sur l'action. Lhéry et Camara ont été malheureux sur la fin, avec deux barres en quelques secondes.