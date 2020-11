Stade Brestois - ASSE : pour les Verts, gare aux anciens, ils sont en forme !

La recette est vielle comme le monde, pourtant elle arrive encore à surprendre. Dans le football, les anciens joueurs prennent souvent un malin plaisir à crucifier leur ancienne formation. Hier, en match avancé de la 11e journée, Hatem Ben Arfa, ancien Rennais, a marqué le but de la victoire pour les Girondins face aux Bretons. Un peu plus tard dans la soirée, dans l'autre rencontre avancée, Kylian Mbappé a inscrit un doublé face à l'AS Monaco, son club formateur, même si cela n'a pas empêché la défaite du PSG.

À 17 heures, l'ASSE va connaître un déplacement périlleux sur le terrain du Stade Brestois, qui avait terrassé le LOSC avant la trêve. Et pour cela les Bretons pourront compter sur la motivation de Franck Honorat et Ronaël Pierre-Gabriel, arrivés cet été du côté de Francis-Le Blé.

Alors, gare aux anciens pour les Stéphanois, car ils sont en forme : "Certains joueurs s'adaptent vite, d'autres mettent plus de temps, avoue Honorat au micro de France Bleu Breizh Izel. C'est mon cas. À Clermont, j'ai mis à peu près six mois. À Saint-Etienne aussi, j'ai commencé mes matchs en novembre. Ici, j'espère que la saison est lancée pour moi." Sur ses deux dernières sorties en Ligue 1, le rapide ailier a marqué face à Rennes et offert un but face au LOSC.

Quant à Ronaël Pierre-Gabriel, il va retrouver ni plus ni moins que son club formateur cet après-midi. Sur le site Envertetcontretous, un supporter du Stade Brestois s'est dit satisfait par l'apport de "RPG": "À l’image du match contre les Dogues les deux apportent vraiment à l’effectif. Ronaël Pierre-Gabriel par son apport offensif avec un système de jeu qui le permet, et Honorat par sa vitesse et sa qualité de centres notamment." Les protégés de Claude Puel sont prévenus.