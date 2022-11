Stade de Reims, ASSE, FC Barcelone : Oscar Garcia annonce le décès de sa fille

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Oscar Garcia avait multiplié les allers retours entre Reims et la Catalogne en début de saison pour se rendre au chevet de sa fille. Limogé en octobre, l'ancien joueur du FC Barcelone vient d'annoncer ce jeudi la terrible nouvelle : sa fille est décédée. « C’est avec une grande tristesse que le Stade de Reims a appris ce jeudi le drame qui touche Oscar Garcia et sa famille. L'ensemble du Club leur adresse ses plus sincères condoléances », a réagi le Stade de Reims. La rédaction de But ! adresse ses sincères condoléances à Oscar Garcia et sa famille.