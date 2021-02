Stade Rennais - ASSE (0-2) : Khazri, Bouanga, Modeste, Abi… Puel distribue les bons points

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

C'est peu dire que Claude Puel était attendu au tournant cet après-midi à Rennes. Même si son équipe avait pris 7 points en 3 matches de L1 avant sa visite au Roazhon Park, elle sortait d'une piteuse élimination à Sochaux (0-1), jeudi en Coupe de France. Au-delà de la prestation des Verts face à une équipe engluée dans le ventre mou de la L2, les choix de son entraîneur et ses propos hyper optimistes après coup avaient surpris voire énervé. Mais la réponse des Stéphanois a été excellente, avec une victoire pleine de maîtrise (2-0) qui a permis à Claude Puel d'afficher son soulagement en conférence de presse.

Modeste est bien touché par la Covid

"Il y a trois jours, il a fallu 21 tirs pour ouvrir la marque. Aujourd’hui, beaucoup moins. C’est un match accompli même si on doit encore mieux ressortir quelques ballons. On s'accroche, on bataille à chaque match. Il y a tellement de fois où on n'a pas été récompensés... C'est un groupe qui progresse. Tout le monde a fait un gros travail de structure. Il y avait une saine agressivité avec un bloc compact. Cette équipe a essayé de nous imposer un gros pressing. Cela nous permet de progresser techniquement."

"Wahbi (Khazri) a su être opportuniste, se balader entre les lignes. Sur le but, il voit bien le jeu. Il a une touche technique qui peut faire des différences. Il a fait un bon match. Je veux bien parler de déclic pour Denis (Bouanga). J'espère que ça en sera un. On a besoin de lui à son meilleur niveau. Là, c'était intéressant. La présence d'Abi ? On est plein de surprises (rires). On a appris la maladie d'Anthony juste avant de partir... J'ai essayé de prendre Charles pour voir s'il y avait une évolution. Il a fait un essai à l'échauffement. On essaye de répondre à tout ce qui nous arrive."

"On a appris qu’Anthony (Modeste) était malade juste avant de partir. Il n’a pas de symptôme. Il refera un test rapidement."