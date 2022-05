Stade Rennais – ASSE : Dupraz tire du positif dans cette défaite et s'accroche à l'objectif maintien

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

Estimant n'avoir pas les armes pour faire mieux, c'est sans regret que Pascal Dupraz s'est exprimé après la défaite au Roazhon Park : « On est venus faire le match avec cohérence. Je pense qu'on a bien conduit notre affaire contre une équipe supérieure à la nôtre. Dans un premier temps en étant très compact, en les gênant dans l'élaboration de leur jeu avant de faire des choses », a-t-il expliqué, déplorant l'ouverture du score de Lovro Majer avant la pause (41e).

« On a affiché une bonne cohérence défensive »

« On est bien repartis en seconde période avec de bonnes intentions sans réussir à marquer. On a affiché une bonne cohérence défensive par rapport aux derniers matchs », estime l'intéressé, qui n'a cependant pas endigué totalement l’hémorragie défensive avec un sixième match consécutif à deux buts encaissés et le cap des 70 buts concédés (une première depuis 1958-59!).

Malgré ce surplace au classement, Pascal Dupraz croit toujours au maintien et ne regarde pas ses rivaux qui jouent tous demain : « Je ne me concentre que sur Saint-Etienne. Ils (les joueurs) ont eu cette force de revenir dans la course alors qu'ils étaient largués. Ils ont le mérite d'être toujours à une place certes peu enviable, mais qui reste barragiste quelque soient les scores de demain. J'ai été rassuré par les attitudes défensives. Je sais que les joueurs sont impliqués. Tout le monde fait le maximum. Les Verts ont la ferme intention de rester en Ligue 1 (…) Le mental, les Stéphanois l'ont, les joueurs sont admirables dans leur comportement. Depuis la première journée j'y crois. On ne m'aura pas choisi si ça avait été simple ».

Alexandre Corboz

Rédacteur