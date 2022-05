Stade Rennais – ASSE : les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

BERNARDONI (5)

Il n'a pas bougé sur l'ouverture du score de Majer, qui lui a glissé le ballon entre les jambes sur son second but... Juste avant, il avait remporté un face à face avec Guirassy (83e). En colère après sa défense, ce qui peut se comprendre puisqu'il vient d'encaisser 19 buts en 6 matches...

MANGALA (2)

Capitaine en l'absence de Khazri, Kolo, Boudebouz et Hamouma, il s'est décalé en axial droit avec la présence de Moukoudi. Mais une fois de plus, il est complètement passé à travers. Des fautes, des pertes de balles dangereuses et il est impliqué sur les deux buts rennais. Une calamité !



MOUKOUDI (5)

Au cœur de l'éternelle charnière à trois de Dupraz, le Camerounais a fait son match. Il a coupé des trajectoires et dégagé plusieurs ballons chauds. Pour les relances, par contre, il ne faut pas compter sur lui...

NADE (5)

Lui aussi a fait son match, en costaud. Quitte à devoir employer la manière forte.

MACON (4), puis SILVA

Maçon a débuté son match par une semelle sur le talon de Tait qui aurait pu coûter un penalty (10e). Averti pour contestation, il n'a eu aucun apport offensif. Remplacé par SILVA.

GOURNA (4), puis NEYOU

Averti pour s'être essuyé les crampons sur la cheville de Tait (67e), Gourna n'a pas été d'une grande consistance au milieu. Remplacé par NEYOU, qui n'a pas fait mieux.

CAMARA (4)

Dans l'entre jeu, il a touché peu de ballons, au sein d'une équipe qui n'a fait quasiment que défendre.

TRAUCO (4), puis THIOUB

Dans son couloir gauche, Trauco a montré qu'il n'était pas très à l'aise dans un système à cinq. Une perte de balle dangereuse (52e) avant de laisser sa place à THIOUB.

AOUCHICHE (5), puis YOUSSOUF

Aouchiche a été le premier à solliciter Alemdar (39e) et c'est lui qui a lancé Nordin sur la meilleure occasion verte de la partie (48e). Ce qui n'a pas empêché Dupraz de le remplacer par YOUSSOUF...

NORDIN (4), puis SAKO

Sevré de ballons, Nordin a buté sur Alemdar, à bout portant (48e). Remplacé par SAKO, qui a complètement dévissé la dernière frappe du match, du droit (90e+5)...



BOUANGA (4)

A l'exception d'une tentative de lob du milieu de terrain (20e) et d'un décalage pour Aouchiche (39e), le Gabonais a été peu en vue. Mais les ballons sont rarement arrivés jusqu'à lui...

Pour résumer L'ASSE se déplaçait hier soir à Rennes, où les protégés de Pascal Dupraz ont essuyé une nouvelle défaite, en toute logique (0-2), avec Majer en bourreau. A cinq derrière jusqu'au bout, les Verts ont été inoffensifs malgré un Aouchiche plutôt inspiré...

Laurent HESS

Rédacteur