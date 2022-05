Stade Rennais – ASSE : Majer grandiose, Mangala à l'ouest... Les 5 choses à retenir de la victoire bretonne

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Dupraz a bétonné pour ne pas cartonner (et ça n'a pas marché)

Privé de ses meilleurs atouts offensifs (Khazri, Boudebouz, Hamouma), Pascal Dupraz a construit un béton des familles en 5-4-1 à Rennes avec le seul Arnaud Nordin invité à courir sur le front de l'attaque. Une volonté de retrouver une imperméabilité défensive après cinq matchs à prendre au moins deux buts. Un plan qui aurait pu marcher si les Verts avaient eu d'autres idées que de détruire le jeu breton... Notons quand même le match sérieux de Paul Bernardoni, qui, contrairement aux derniers matchs, a été plutôt rassurant.

Majer a fait des misères aux Verts

Auteur d'un match immense autant à la récupération qu'à la distribution, le croate est incontestablement l'homme de ce Rennes – ASSE... Et pas seulement parce qu'il a inscrit un doublé. Les fans bretons ont raison de voir en lui le futur Luka Modric de la sélection au damier. A ce niveau, ce n'est pas qu'une hype...

Encore une fois Mangala...

Timothée Kolodziejczak marqué psychologiquement et laissé sur le banc, l'ASSE a été trahi par un autre de ses cadres à Rennes. Si Harold Moukoudi a fait mieux que combler l'absence de « Kolo », Eliaquim Mangala poursuit ses matchs décevants. C'est encore l'ancien international tricolore qui est fautif en relançant plein axe sur le premier but de Lovro Majer (41e) puis en contrôlant carrément le ballon sur le second but au Croate (84e).

Cette fois, Nordin a raté le tournant

Esseulé sur le front de l'attaque avec un Adil Aouchiche très loin de lui (et malgré tout intéressant quand il sortait de sa boîte), Arnaud Nordin a quand même eu l'occasion de ramener les Verts à 1-1 dès le retour du vestiaire. Malheureusement, l'avant-centre stéphanois n'a pas l'efficacité clinique de certains avant-centres de Ligue 1 et/ou Dogan Alemdar a bien joué le coup (48e). Quand on a un plan de jeu aussi minimaliste que l'ASSE, il ne faut pas rater ce genre de balles. Une balle qu'il n'avait d'ailleurs pas raté un an plus tôt pour le but du 2-0 des Verts au Roazhon Park...

Terrier n'a pas marqué mais...

Ce samedi, Martin Terrier n'a pas marqué et a vu Kylian Mbappé, double buteur la veille, lui mettre trois buts d'écart au classement des marqueurs de Ligue 1 (24 buts contre 21) mais l'ancien Lyonnais a encore été décisif malgré lui. En effet, c'est sur son contrôle que Majer s'est emparé du ballon pour marquer. Une « passe » décisive pour les stats...

Alexandre Corboz

Rédacteur