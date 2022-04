Stade Rennais : l'ASSE peut vraiment s'attendre au pire au Roazhon Park !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après sa défaite contre Monaco (1-4), l'ASSE est à nouveau dans le dur voire le très dur. A quatre journées de la fin, les Verts sont toujours barragistes et le calendrier à venir est costaud, avec notamment un déplacement à Rennes samedi.

Si l'ASSE s'était imposée au Roazhon Park il y a un an (2-0), Poteaux Carrés sort des stats peu réconfortantes, sur les résultats des Rennais au Roazhon face aux « cancres » de la L1. En effet, le SRFC « a explosé Bordeaux et Clermont 6-0, a écrasé Metz 6-1, a largement dominé Troyes 4-1 et a gagné 2-0 contre Angers »... De larges victoires auxquelles il faut ajouter celle de ce dimanche contre Lorient (5-0). Le tout alors que l'ASSE, écrasée par les Bretons à l'aller (0-5), vient d'encaisser 17 buts lors de ses 5 derniers matches...

