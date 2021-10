RC Strasbourg – ASSE (5-1) : Puel grince des dents avec la VAR, Khazri prône l'union sacrée

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C'est un Claude Puel touché mais pas coulé qui s'est présenté face aux médias à l'issue de RC Strasbourg – ASSE (5-1) ce dimanche. Si le Manager des Verts grinçait un peu des dents sur l'arbitrage, il a fait preuve de résilience sur la question : « Je pense que le carton rouge est sévère et je trouve qu'il y a une grosse faute sur Arnaud (Nordin), limite pour son intégrité. Je ne veux pas épiloguer sur la VAR. Après une défaite, je suis auprès de mes joueurs pour faire un gros match contre Angers ».

Puel : « Les joueurs en bavent »

Et Claude Puel est déjà tourné vers le prochain match, sans se soucier de son cas personnel : « Les joueurs en bavent. Il n'y a pas beaucoup de mots à la fin d'un match comme ça. On a besoin des supporters. Les joueurs ont besoin d'évoluer dans un environnement favorable (…) C'est un ensemble qui doit retrouver le sourire. Et pour retrouver le sourire, il n'y pas 36 solutions ».

Khazri : « L'ASSE est un club mythique, on se doit de le laisser en L1 »

Quelques minutes après son coach, Wahbi Khazri, le meilleur stéphanois du début de saison, a pris la parole pour réaffirmer sa volonté de se battre : « Il va falloir améliorer beaucoup de choses pour s'en sortir. On ne va pas baisser la tête. C'est dur forcément, il faut se remettre la tête à l'endroit, aller au charbon et prendre les points vendredi. Il ne faut pas se cacher derrière l'arbitrage. On fait de bonnes choses en première mi-temps mais on prend deux buts sur leurs deux seules incursions. L'ASSE est un club mythique, on se doit de le laisser en Ligue 1 ».

Propos retranscrits par le compte Twitter d'EVECT.