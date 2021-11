Troyes - ASSE : les mots forts du héros de la victoire stéphanoise

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

D'une frappe flottante et puissante de 25 mètres qui s'est logé sous la barre transversale de Gauthier Gallon (61e), Miguel Trauco a permis à l'AS Saint-Etienne de s'imposer ce dimanche sur la pelouse de l'ESTAC (1-0), à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1.

Quelques secondes après le coup de sifflet final, le latéral gauche des Verts a savouré ce sublime but et les trois points de la victoire. "Cette victoire est très importante pour nous, dans notre position. Ce succès est bon pour la confiance. C'est un beau but, mais le plus important c'est les trois points", a confié le Péruvien au micro d'Amazon Prime Vidéo.

90e : Pour les gens comme nous, les rêves existent enfiiiiiiin à l'extérieur ! 🥳



🔵 0-1 🤍 #ESTACASSE pic.twitter.com/2xEVXG23mv — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 21, 2021