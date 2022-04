Un Camara revanchard permet à l'ASSE de renverser Brest à la pause

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On ne donnait pas cher de la peau des Verts après qu'un ancien de la maison, Franck Honorat, ait ouvert le score à la 9e minute. Eux qui restaient sur deux roustes, contre l'OM (2-4) et à Lorient (2-6), semblaient partis pour vivre un nouvel après-midi difficile qui les aurait mis sous la menace directe des Girondins de Bordeaux... chez qui ils se déplaceront mercredi prochain.

Mais cette ASSE a du caractère et elle l'a démontré par le plus revanchard de ces joueurs. Suspendu la semaine dernière pour avoir agressé le gardien de la réserve qui avait mal parlé à sa mère et frappé son frère lors du match contre Marseille, Mahdi Camara faisait sa rentrée ce samedi. Il a commencé par égaliser d'une tête au second poteau à la 14e suite à un corner venu de la gauche puis par donner l'avantage à ses couleurs à la 39e d'un but... de la poitrine, encore après un corner, cette fois venu de la droite. A la pause, les Verts font une belle opération !

⚽️⚽️ L'@ASSEofficiel renverse le match ! Mahdi Camara est à la réception d'un centre et signe un doublé 🔥#ASSESB29 pic.twitter.com/AmZGh1AJfP — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 16, 2022

Pour résumer Menée au score dès la 9e minute par le Stade Brestois, l'ASSE a trouvé les ressources pour rentrer aux vestiaires en menant grâce à un doublé de Mahdi Camara, suspendu la semaine dernière pour l'agression du gardien de la réserve.

Raphaël Nouet

Rédacteur