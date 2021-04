ASSE : un spécialiste jette le trouble sur une vente du club

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo veulent vendre l'ASSE, mais est-ce que l'ASSE va trouver preneur ? Depuis l'annonce des propriétaires, les amoureux des Verts demeurent dans l'attente.

Auprès de France TV Sport, Mickael Terrien, économiste du sport, s'est exprimé sur la situation du club du Forez. Le spécialiste ne croit pas vraiment à une vente à court terme : "Les deux dirigeants ont cherché à vendre pendant des années. Et quand l'opportunité de vendre à un fonds d'investissement s'est présentée à eux, ils ont préféré attendre une offre plus importante, qui n'est jamais arrivée. (En mai 2018, le club est entré en négociations exclusives avec Peak 6, un fonds d'investissement américain arrivé dans le capital de plusieurs clubs comme Bournemouth, l'AS Roma ou Dundalk FC ces dernières années, ndlr)."

Pour lui, le contexte n'est pas favorable à une cession : "Ils n'ont pas trouvé de repreneurs avant, au moment où il était beaucoup plus simple de vendre - autour de 2016 quand la France accueillait l'Euro - et que beaucoup de clubs ont été cédés à d'autres (Bordeaux, Lille, Marseille, ndlr). Avec le contexte actuel lié à la Covid-19, et aux droits télé, ils vont avoir des difficultés à trouver quelqu'un pour reprendre le club. Je pense même que c'est peu probable qu'ils en trouvent un. Sans compter que les résultats sportifs ne sont pas bons." Affaire à suivre.

