Valenciennes – ASSE (2-2) : les Verts peuvent s’en vouloir

AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

L’ASSE devait lever affront après la lourde défaite contre le Havre. Contre la plus mauvaise attaque du championnat, Laurent Batlles a aligné six recrues avec un changement de dispositif et une défense à cinq. Les Verts ont réalisé leur meilleure première mi-temps de ce début de saison. Malgré l’ouverture du score, les Verts ont vite réagi par Maçon (30’), sur une action menée par Bouchouari et Chambost, les deux recrues. En seconde période, ils ont pris l’avantage grâce à un exploit de Krasso (48’). Ce même Krasso qui manque le troisième but (65’), bien stoppé par Larsonneur.

Un match nul au gout amère. Une grosse déception au vu de la physionomie du match. Le seul point positif ce soir est que les Verts reprennent des couleurs grâce aux recrues.