ASSE - Mercato : Les Verts ont éjecté un joueur qui voulait finir sa carrière dans le Forez

Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Depuis son départ, pour cause de (très) mauvais résultats, Claude Puel n'a eu de cesse de s'expliquer quant à son passage infructueux à l'ASSE. En insistant notamment sur le fait que le club n'avait plus d'argent, des jeunes à faire progresser et une marge de manoeuvre très étroite. Le Castrais avait également sous ses ordres, à l'époque, des veux briscards. Dont un souhaitait plus que tout achever sa carrière à Sainté.

Lui, c'est le défenseur Mathieu Debuchy, qui est revenu sur son départ. Pour le site Ohmygoal, il s'est montré très clair. Le président Roland Romeyer avait donné son accord, mais Puel, qui a vu le joueur dans son bureau, lui indiqué le chemin du départ. de quoi provoquer de vrais regrets pour celui qui a ensuite rejoint le Nord et Valenciennes.