ASSE : Batlles explique ses choix tactiques

L’ASSE était opposée au Clermont Foot 63 en match amical samedi après-midi. Lors de ce match, Aïmen Moueffek et Thomas Monconduit ont évolué à des postes qu’ils ne connaissaient pas. Les deux Verts ont joué respectivement en tant qu'axe droit avec Anthony Briançon et Mickaël Nadé, et en tant qu'axe pur avec Saïdou Sow et Léo Pétrot. Interrogé au micro de Envertetcontretous, Laurent Batlles s’est expliqué.

Un choix intéressant mais pas forcément voulu

Laurent Batlles a expliqué le repositionnement d’Aïmen Moueffek et Thomas Monconduit. « J’espère que ce ne sera pas leur poste pour la saison (sourires). Pour autant, si ça nous permet de voir certaines choses. Il est vrai que ça aurait pu être Lamine (Fomba), mais j’ai préféré mettre Thomas (Monconduit) un peu en retrait dans la relance, c’était peut-être plus intéressant pour nous et on a vu qu’il a sorti de bons ballons. Ça nous permet aussi peut-être, sur certains matchs, quand on a des blessures voire des suspensions, de voir que certains peuvent prétendre jouer à ces postes-là.». Un choix qui faisait office de dépannage, mais qui a pu permettre de voir d’éventuels profils polyvalents. Une saison est longue, et la capacité d’adaptation peut s’avérer indispensable.

