ASSE : Batlles fixe une unique urgence à son Mercato et s'agace de l'étiquette des Verts

Dans un long entretien au site Ma Ligue 2, Laurent Batlles a évoqué la saison à venir de l'ASSE. Une saison sous pression avec l'obligation de monter : « Tout le monde essaie de nous mettre l'étiquette de favoris sur le dos. Certaines équipes s’enlèvent de la pression en la mettant sur d’autres comme Bordeaux ou nous-mêmes. Ce n’est pas péjoratif ce que je vais dire, mais aujourd’hui il y a beaucoup de Guy Roux... Tout le monde veut atteindre le même objectif au final. Certains se cachent un peu, ne parlent pas trop, mais ont beaucoup d’ambitions. Nous, on veut avancer avec beaucoup d’humilité ».

Il veut un piston pour remplacer Nkounkou et des milieux « qui se détachent »

Concernant le Mercato, le technicien a appuyé sur l'urgence de trouver un nouveau piston pour préserver son système du départ probable de Niels Nkounkou à l'Eintracht Francfort. Piston qui peut être un ailier (Leautey ?) ou un latéral offensif :« Pour le rôle de piston, vu ce qu’il se passe avec Niels Nkounkou, on sera obligé de prendre quelqu’un si on veut garder ce système-là. Tous les postes sont scrutés, analysés, en fonction de ce qu’il peut se passer. Dans 15 jours, peut-être que beaucoup de dossiers vont bouger, ou pas. Et ce sera le cas dans d’autres clubs. Aujourd’hui, la seule chose que je sais, c’est que le poste de piston, pouvant aussi être latéral, doit être pourvu ».

Concernant les autres postes, qui sont tous doublés, « il n'y a pas lieu de s'inquiéter » selon lui même si Laurent Batlles attend plus de ses milieux : « La concurrence est très présente au milieu de terrain. C’est un bon problème même s’il faut à un moment donné que des joueurs se détachent ».

