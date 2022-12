ASSE : Batlles refuse d'évoquer le Mercato avant Caen mais envoie des signaux forts !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Relancé jeudi en conférence de presse sur le Mercato de janvier sur lequel l'ASSE devrait se montrer très active en se renforçant sur des postes clés (gardien, milieu défensif), Laurent Batlles n'a pas voulu trop en faire sur le sujet avant Caen.

« Le Mercato ? Ce n'est pas le moment d'en parler »

« Je n’ai pas tout essayé et dans trois jours des choses vont peut-être arriver. Aujourd’hui j’ai l’effectif que j’ai et j’en suis très content, on verra ce qu’il se passera ensuite. (...) Ce n'est pas le moment d'en parler. Les joueurs n’ont pas besoin de ça, il faut se concentrer sur le match de demain, mais après on sera toujours à même d’en parler », a-t-il martelé.

Avec les gardiens, les actes valent plus que les mots pour Batlles

En écartant Matthieu Dreyer après son match raté à Annecy et en relançant Etienne Green, annoncé avec insistance du côté de Lorient, le technicien a envoyé de vrais messages au travers de son groupe pour le match ASSE - Caen. Bien que Boubacar Fall soit le dénominateur commun à Annecy et à Caen, le Sénégalais ne débutera pas. Selon Le Progrès, il ne fait pas l'unanimité en interne où on le juge capable du meilleur comme du pire. Plus que jamais Gauthier Larsonneur (VAFC) est attendu même si le dossier est d'une complexité extrême...