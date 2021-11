ASSE : bonne nouvelle avec le milliardaire, les Verts actifs au Mercato ?

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Le processus de vente a été mis en pause du côté de l’ASSE mais il n’est en rien annulé. Loin de là ! Si dans l’esprit des vendeurs, L’Équipe fait savoir que les trois candidats sortis du bois appartiendraient déjà au passé, quatre autres investisseurs, jugés plus sérieux et validés par KPMG, auraient fait surface. Dont Terrapin Partners, déjà candidat en 2018, mais aussi et surtout un pensionnaire du classement Forbes des plus grandes fortunes de la planète.

« Sa surface financière ayant été vérifiée en un clic sur Internet, ce fameux ‘milliardaire’ recherché par Caïazzo pourrait rapidement franchir les étapes », précise le quotidien sportif. Dans son édition du jour, celui-ci se veut optimiste et ajoute que son arrivée potentielle ne sera pas suffisamment rapide pour accompagner les actuels dirigeants lors de leur passage devant la DNCG ce jeudi. Cela ne les inquiète pas pour autant : le budget prévisionnel prévoit des comptes à l’équilibre en fin de saison (+ 60 000 €), avec une trésorerie de 5,8 M€.

Ce statut de bon élève de la Ligue 1 pourrait même permettre à l’ASSE de se montrer active durant le mercato d’hiver... mais seulement sous la forme de prêts. Ce qui serait déjà un bon point quand on sait que le marché de janvier permet quasi-exclusivement ce genre de coups (comme Modeste début 2021).

