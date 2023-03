ASSE : Cafaro fait une révélation sur son avenir et une discussion décisive dans le vestiaire

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L’état de santé de Cafaro et son avenir

« Je verrai demain comment je me sens mais j'espère bien, malgré mon torticolis, être présent au Havre. Je me sens vraiment bien et j'espère continuer sur mon début d'année. J'essaye d'aider l'équipe le plus possible, notamment grâce à des repères au poste de piston. Je m'y plais. Le groupe en général vit bien, tout le monde vit bien ensemble. J'aimerais faire partie de l'aventure l'année prochaine. »

Les recrues ont fait du bien

« On est sur une belle dynamique et ça fait du bien à tout le monde. On s'est parlé, on s'est dit les choses, on savait qu'on n'était pas à notre place. Les recrues nous ont amené du sang-frais, ça nous a fait du bien. »

Un cuisant souvenir contre le HAC

« Ils ont joué à 8 contre 11 à l'aller, c'était facile. Il n'y a pas de sentiment de revanche. On veut juste rester sur notre dynamique. Mais on sait aussi que le HAC va nous prendre au sérieux. Il faudra faire tourner le compteur pour se libérer du poids du maintien et viser ensuite le plus haut possible. »