ASSE : Caïazzo n'a pas de bonnes nouvelles pour l'avenir et le Mercato

Canal+ devrait donc sauver le football français. Si tous les acteurs ont bien conscience qu’il ne s’agit pas d’une solution miraculeuse eu égard à leurs finances serrées, force est de constater que le chaîne cryptée a le mérite d’alimenter enfin la cagnotte vide des droits télé. Malgré ce deal, l’inquiétude reste de mise pour l’avenir à moyen terme. « C’est tout sauf une victoire. C’est même la bérézina, ne nous le cachons pas, mais au moins on a sauvé notre peau jusqu’à la fin de la saison », souffle le président d’un club de Ligue 1 jouant le maintien dans Le Figaro.

« Les grands championnats n’ont plus les moyens d’acheter »

Bernard Caïazzo fait partie des plus lucides sur la situation du football français, grevée par le manque de public dans les stades et une incapacité à équilibrer les compter avec un marché tiré vers le bas. « L’absence de public dans les stades constitue un manque à gagner d’un peu moins de 500 millions d’euros, rappelle le co-président de l’ASSE. À l’exception de la Premier League, les grands championnats européens privilégient désormais les prêts ou les échanges de joueurs car ils n’ont plus les moyens d’acheter. »