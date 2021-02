ASSE : Caiazzo utilise Messi et CR7 pour tacler la gestion du Mercato

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

Ces derniers mois, la crise financière encore plus compliquée en France par la question des droits télé de la Ligue 1 a remis au centre des débats la gestion des clubs de football. Et notamment les investissements sur les joueurs qui vont être forcément plus limités alors que les salaires ne cessent d'être revus à la baisse.

Un modèle économique sur lequel Bernard Caiazzo est revenu au micro du média allemand SWR, propos relayés par Poteaux Carrés. Prenant en exemple Messi et Cristiano Ronaldo qui sont des talents rares, le dirigeants stéphanois estime que l'investissement déraisonné sur les joueurs a eu un effet pervers, à savoir payer trop cher pour des joueurs au talent pas forcément énorme.

Des joueurs moyens payés trop cher selon lui

« Quatre Messi, quatre Ronaldo. Ce n'est pas pensable d'arriver à faire ça ! Cela ne sert à rien d'injecter plus d'argent dans le système. De même que ce n'est pas en mettant beaucoup d'argent dans une école de peinture que vous allez sortir cinq Picasso. Le talent, c'est rare. On paye tout simplement plus cher des joueurs moyens », a regretté le dirigeant stéphanois.