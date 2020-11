ASSE : Claude Puel expédie la question du Mercato chez les Verts !

Cette semaine, à l'occasion d'une interview sur Téléfoot, Mathieu Debuchy a mis les pieds dans le plat et évoqué le prochain Mercato de l'AS Saint-Etienne. Selon lui, les Verts auraient besoin de « deux ou trois renforts » pour être compétitif et sortir de cette période difficile.

Vendredi face à la presse avant la réception de Lille, le défenseur et capitaine ligérien n'a pas voulu revenir sur son propos : « C’est un avis personnel. On est à deux jours du match, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais je fais confiance au coach et au club pour repartir de l’avant. Il y a un ensemble de choses à mettre sur la table et ça en fait partie ».

« On ne doit pas se disperser »

Questionné sur la position de son capitaine, Claude Puel n'a pas voulu en dire plus. Conscient que l'ASSE joue désormais le maintien, le Castrais ne veut pas se polluer la tête avec le Mercato alors que les Verts n'ont pas franchement les moyens d'investir.

« Le plus important est de bien se concentrer sur les six matchs avant la trêve. Ils seront super importants pour nous. On ne doit pas se disperser, on abordera ces questions quand ce sera opportun. Ce n’est pas du tout le moment », a-t-il rappelé. Pour parler du Mercato, il faudra attendre le 2 janvier.