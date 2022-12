ASSE : déjà le Mercato de la dernière chance pour Loïc Perrin et les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Besoins :

Le trio Perrin – Rustem – Batlles a planché sur un ambitieux plan afin de redessiner l'effectif et le rendre plus qualitatif pour s'offrir une remontée au classement. En plus de Gaëtan Charbonnier qui a signé en joker (et sans doute de Faouzi Ghoulam!), l'ASSE cherche un vrai gardien de but titulaire et un joueur offensif rapide et technique. Les Verts sont également attentifs aux opportunités de marché sur un défenseur central. Du fait du départ d'Yvan Maçon, un autre piston pourrait aussi débarquer. Dans le sens des départs, Gabriel Silva – envoyé en réserve – est poussé vers la sortie. Jean-Philippe Krasso, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, est également susceptible de plier bagage.

Moyens :

Conscient de l'urgence et du risque de descente en National 1, les dirigeants ont desserré les cordons de la bourse. Initialement, l'ASSE s'était dotée d'un trésor de guerre pour tenir deux saisons en Ligue 2 sans remettre au pot. Un budget, validé par la DNCG et notamment constitué grâce à la manne de CVC l'été dernier, à l'épuration des gros salaires amorcés par Claude Puel il y a deux ans et demi … Et le gros transfert de Wesley Fofana de Leicester à Chelsea dont les Verts ont déjà touché l'intégralité des traites (indemnités de formation + mécanisme de solidarité de l'UEFA).

Sans permettre de faire de gros transferts supérieurs à 1-2 M€, cela offre à Loïc Perrin la possibilité de s'aligner sur des salaires de Ligue 1. C'est notamment grâce à ça qu'un Gaëtan Charbonnier a été convaincu...

Le dossier-clé de l'hiver : le gardien de but

Pas satisfait des performances d'Etienne Green et de Matthieu Dreyer qu'il ne juge pas assez décisif, Laurent Batlles a appuyé, dans son point de mi-saison, sur la nécessité d'aller chercher un vrai numéro 1. Si le nom de Gauthier Gallon (ESTAC) circule toujours avec insistance, l'ASSE travaille sur d'autres derniers remparts de haut niveau.

Les pistes du Mercato : Gauthier Gallon (ESTAC), Ionut Radu (Cremonese), Florin Nita (Sparta Prague), Isaak Touré (OM), Lindsay Rose (Legia Varsovie), Faouzi Ghoulam (libre), Matteo Ahlinvi (Dijon FCO), Amine Boutrah (Concarneau), Jodel Dossou (Clermont), Bryan Limbombe (Roda JC), Irvin Cardona (Stade Brestois), Adrian Grbic (FC Lorient).