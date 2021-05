ASSE – EXCLU : Benjamin Corgnet glisse ses vérités sur Hamouma

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Dans un entretien accordé à But Saint-Etienne !, Benjamin Corgnet évoque sa saison à Bourg-en-Bresse, ses projets mais aussi ses souvenirs et l'actualité de l'ASSE. « Je suis encore très souvent les matches. Ça a toujours été le cas. En plus, j'ai encore des amis qui sont dans l'équipe. Je suyis en contacts avec Jessy Moulin surtout, Romain Hamouma et également avec des membres du staff médical. J'ai aussi très souvent des nouvelles de Loïc Perrin », explique-t-il.

« Ce sont des joueurs comme Hamouma et Khazri qui sont sortis du lot et qui ont permis au club de se maintenir »

Questionné sur la situation d'Hamouma, qui n'a reçu aucune proposition du club alors que son contrat se termine en juin, Corgnet a eu cette réponse : « Une prolongation, ce serait amplement mérité. Romain le montre encore cette saison, c'est un très bon joueur qui peut faire la différence à tout moment. Il va peut-être un peu moins vite qu'avant, et encore... Il a toujours des qualités dans ses premiers appuis de déplacement, et de finisseur. J'ai vu qu'il avait mis 60 buts avec l'ASSE. C'est un joueur qui est resté constant. Même si l'effectif s'est beaucoup rajeuni, on voit que ce sont des joueurs comme Hamouma et Khazri qui sont sortis du lot et qui ont permis au club de se maintenir lors de cette fin de saison. » L'entretien complet avec Benjamin Corgnet est à retrouver sur notre site dès ce samedi soir à 23h30.