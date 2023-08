ASSE - Mercato : une vieille connaissance des Verts pour remplacer Stéphane Diarra à Lorient ?

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

L'ASSE a présenté sa 3e recrue ce mercredi. Il s'agit de Stéphane Diarra, prêté sans option d'achat par Lorient. Avec ce départ les Merlus envisagent de recruter un attaquant et une piste, révélée par Foot Mercato, mène à un joueur qui avait fait mal aux Verts au printemps dernier : Amine El Ouazzani.

El Ouazzani (Guingamp) ciblé

Très bon ce soir là, l'international U23 marocain a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives avec Guingamp en une demi-saison après son arrivée l'hiver dernier en provenance de Bourg-Péronnas. "Acheté 500.000 euros, il y a un peu plus de 6 mois, Amine El Ouazzani pourrait déjà partir et rapporter une belle somme à son club par la même occasion", indique Foot Mercato. A suivre...

