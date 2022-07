ASSE, FC Nantes, LOSC, Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : un club de Bundesliga fait le forcing pour Bouanga

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La piste avait déjà été évoquée en avril dernier par Mohamed Toubache-Ter, elle semble aujourd’hui prendre forme plus que jamais. Le Borussia Mönchengladbach serait « très chaud » pour recruter Denis Bouanga d’après Santi Aouna de Foot Mercato.

Très en vue lors de sa fin de saison à Saint-Étienne, il ne faisait aucun doute que l’international gabonais allait quitter les Verts avant que son contrat n’arrive à expiration l’été prochain.

Mönchengladbach, le bal des francophones

L’ancien Nîmois retrouverait quelques joueurs français et des anciens pensionnaires de Ligue 1 comme Alassane Pléa, Marcus Thuram, Rami Bensebaïni, ou encore les jeunes Manu Koné et Mamadou Doucouré formés à Toulouse et au PSG.

Pas de dépaysement pour l’ailier stéphanois qui avait également des touches à Nice, Nantes, Lille ou encore à Rennes. Denis Bouanga a l’embarras du choix. Alors que la pré-saison a commencé presque partout, sa décision devrait tomber rapidement.