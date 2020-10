ASSE, FC Nantes – Mercato : Claude Puel prêt à envoyer un signal fort à Khazri ?

Alors que la rumeur d'un intérêt du FC Nantes pour Wahbi Khazri (29 ans) commence à enfler dans la Cité des Ducs, une réponse assez froide pourrait être apportée par l'AS Saint-Etienne dès ce week-end.

En effet, le toujours bien renseigné Mohamed Toubache-Ter annonce qu'après avoir été tenu à l'écart des rencontres des Verts depuis près de deux mois, l'international tunisien devrait faire son retour pour le match de ce samedi (17h, sur Téléfoot) à Lens. Une main tendue par Claude Puel qui laisse à penser qu'avec le départ de Wesley Fofana à Leicester et la bouffée d'air économique de 40 M€, l'ASSE n'a plus forcément le besoin de se séparer de Khazri et est prête à lui redonner sa chance. Faute également d'avoir pu trouver une solution externe satisfaisante pour l'ancien Rennais, lequel a refusé le Qatar et Al-Khor.

Wahbi Khazri réintégré à moins de cinq jours de la fin du Mercato, cela ne laisse que peu de doutes sur l'issue du dossier...