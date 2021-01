ASSE, FC Nantes - Mercato : excédé, Romeyer a fixé un ultimatum dans le dossier Mostafa Mohamed !

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

Le dossier Mostafa Mohamed n’a que trop duré à l’ASSE. Après plus de deux semaines de négocations, Roland Romeyer est sorti du silence pour mettre les choses au clair autour de l’attaquant égyptien du Zamalek.

« Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir et nous donnons 48h à Zamalek, a déclaré le co-président de l’ASSE lors de discussions téléphoniques recueillies par l’émission Number et diffusées par Al Nahar TV. Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed, et je serai obligé de nommer ces personnages si l’achèvement de l’accord échoue. »

Romeyer dévoile tous les détails du dossier Mohamed

Non content de mettre un gros coup de pression sur Zamalek, Romeyer a dévoilé les détails des offres déjà formulées par l’ASSE pour Mohamed. « Nous avons fait une offre à 4M$. Zamalek ont demandé 5M$. La dernière offre transmise est bien de 5M$ avec certains bonus. Mais nous voulons payer en 2 fois. 3M$ à la signature, 2M l’année prochaine. Nous voulons signer à Mohamed un contrat de 4,5 ans, a-t-il révélé. S’il nous rejoint, il y aura un 20% à la revente pour Zamalek. Mustafa améliorera son niveau chez nous et deviendra un grand joueur. Il pourra rejoindre les plus grands clubs européens. »