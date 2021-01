ASSE, FC Nantes - Mercato : le dossier Mostafa Mohamed a encore évolué !

Plus un jour ne passe depuis Noël sans que le dossier Mostafa Mohamed ne soit alimenté au quotidien. Hier, on a ainsi appris que l’ASSE avait grandement avancé dans les négociations avec Zamalek pour faire venir l’attaquant égyptien.On sait depuis quelque temps déjà que Mohamed s’est mis d’accord avec le club ligérien et qu’il lui donne la priorité pour son avenir.

Dimanche soir, tard, RMC Sport a confirmé que l’accord était proche, avec des derniers détails à régler entre les deux clubs. Selon Filgoal, ces derniers sont au nombre de deux. Tout d’abord, le pourcentage à la revente : Zamalek veut 15%, quand l'ASSE donnerait 10%.

Mohamed calme le jeu

Ensuite, les Verts souhaitent payer en deux fois, mais le club égyptien veut toucher le montant en une seule fois en raison de ses difficultés de trésorerie. Dernière précision d’importance sur ce dossier : Mohamed s’est entraîné normalement hier, montrant qu’il n’allait pas partir au bras de fer avec sa direction. Le vice-président de la commission de Zamalek a d'ailleurs précisé que le transfert pourrait se finaliser cette semaine.