ASSE, FC Nantes – Mercato : le sosie d'un grand numéro 9 se cache derrière Mostafa Mohamed

C'est le nom qui occupe le centre de l'actualité du côté de l'ASSE. Un peu moins au FC Nantes où Raymond Domenech fait l'événement. Mostafa Mohamed semble en tout cas beaucoup intéresser les Verts, qui sont passés à l'action de manière très concrète.

Son arrivée est encore loin d'être réglée, et même si l'attaquant égyptien fait le forcing pour obtenir son départ. Son club de Zamalek compte bien se montrer dur en affaires. Ce qui n'arrange par un club de l'ASSE aux moyens limités.

Mostafa Mohamed sosie de Firmino ?

Mais investir sur Mostafa Mohamed vaut peut-être le coup. En effet, pour Luc Eymael, entraîneur belge qui l'a dirigé par le passé, l'attaquant dispose d'un profil comparable à un certain Robert Firmino. « Il marquait des buts avec moi et quittait la surface de réparation pour participer à l'élaboration du jeu. Il dispose d'une une technique solide. Il est capable de jouer comme Firmino en plus d'être très bon dans la surface de réparation et brillant dans les centres », a confié le coach à FilGoal.com.

Une description prometteuse complétée par Nabil Djellit, le journaliste de France Football qui a détaillé sa vision du joueur à Sainté Inside. « Au niveau de son profil, c'est un joueur puissant, mobile, rapide, qui a le sens du but et des premiers appuis intéressants. Lille et des clubs européens l'ont suivi, il fait partie des joueurs africains à suivre », assure Djellit.