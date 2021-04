ASSE, FC Nantes – Mercato : Puel craquerait pour un Canari très demandé

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'info vient de Gaël42, suiveur de l'ASSE : « La cellule de recrutement de l’ASSE (et surtout C.Puel) apprécie le profil de l’attaquant de Nantes R.Kolo Muani. Le joueur est très demandé ». A 22 ans, Kolo Muani totalise 5 buts et 5 passes décisives cette saison avec les Canaris, qu'il ne devrait pas accompagner en L2 en cas de descente puisqu'il est très convoité. Son contrat se termine dans un an et il refuse pour l'instant de prolonger, ce qui pourrait contraindre son club à la transférer. L'attaquant est notamment dans le viseur de Fribourg et de Watford, promu en Premier League la saison prochaine. A suivre...