ASSE, FC Nantes - Mercato : un espoir miraculeux resurgit avec Mostafa Mohamed

L’ASSE avait connu quelques longueurs pour boucler le dossier Adil Aouchiche au cœur du mercato estival. Ce n’était sans doute rien en comparaison de celui qui se présente depuis plus de deux semaines avec Mostafa Mohamed (23 ans). Rien ne simple en effet avec le dossier de l’attaquant égyptien. Pour preuve, Roland Romeyer, Bernard CaÎazzo et même Jean-Luc Buisine se sont manifestés tour à tour pour tenter de faire avancer les choses. Las, Zamalek était très remonté durant le week-end suite aux menaces de Romeyer.

« Il reste encore un point de désaccord à régler »

Pourtant, le dossier Mohamed ne serait pas encore tout à fait refermé... alors que la rumeur Adrian Grbic a émergé depuis. « Dimanche soir, du côté de l’ASSE, on nie tout intérêt, explique Le Progrès ce lundi. Et pour cause, le club stéphanois espère toujours faire signer le buteur égyptien Mostafa Mohamed. Malgré quelques tiraillements, les contacts entre les deux clubs ne sont pas rompus. Il reste toutefois encore un point de désaccord à régler. »