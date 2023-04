ASSE, FC Nantes - Mercato : un gros flou entoure l'avenir de Kader Bamba

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Interrogé en conférence de presse sur le prêt de Kader Bamba (28 ans), Laurent Batlles a reconnu être encore dans le flou concernant l'ailier du FC Nantes : « C'est difficile de le juger. C'est quelqu'un qui sur son premier match a apporté ce qu'on attendait de lui : énormément de vitesse et des dribbles. Après, il a été plusieurs fois blessé. Aujourd’hui on ne sait pas trop comment se situer par rapport à ça, il fait néanmoins partie intégrante de l’effectif. Il a une grosse qualité dans les 25 et 30 derniers mètres mais cela demande beaucoup d’efforts, d’intensité. Il faut savoir l’utiliser, on en a parlé avec lui et on verra pour la suite ».

Nantes et Bamba ont la main sur le dossier

Il faut dire que, sur ce dossier, l'ASSE marche vraiment sur des œufs. Contrairement aux cas de Niels Nkounkou ou de Mathieu Cafaro où une option d'achat prédéfinie (2 M€ et 500 000€) a été incluse dans le deal, Kader Bamba a été prêté sans option d'achat par les Canaris et doit théoriquement rentrer sur les bords de l'Erdre l'été prochain. Théoriquement en tout cas car dans les faits, le natif de Sarcelles attend de voir comment la situation va évoluer pour lui au FC Nantes, lui qui a encore un an de contrat sur place (2024) et attend d'en savoir plus sur le projet des Canaris... Avec ou sans Antoine Kombouaré sur le banc.

Pour l'instant, personne n'exclut rien sur le dossier mais il est encore bien trop tôt pour savoir si, oui ou non, Kader Bamba a des chances de continuer l'aventure en Vert.

Pour résumer Si Laurent Batlles tarde à se positionner sur l'avenir de Kader Bamba, le coach de l'ASSE n'est pas le seul à marcher sur des oeufs concernant l'ailier prêté par le FC Nantes. Le joueur lui-même ne sait pas où il va avec les Canaris...

