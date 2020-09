ASSE, FC Nantes, RC Lens - Mercato : Puel tenait un solide argument de vente pour Diony

Proposé à de nombreux clubs parmi lesquels le FC Nantes et le RC Lens, Loïs Diony (27 ans) vient de quitter l'AS Saint-Etienne à un an de la fin de son contrat pou signer au SCO Angers pour les trois prochaines saisons.

Non désiré par Claude Puel qui espère vendre l'ancien joueur de Dijon pour s'offrir un bon plan en attaque sur la fin du marché (Aboubakar?), Diony reste sur trois années très difficile dans le Forez. Malgré tout, le Montois n'a pas montré que ses défauts chez les Verts. Surtout lors de l'exercice 2019-20 interrompu par le Covid.

S'il n'a marqué que deux fois en 16 apparitions, l'attaquant faisait partie des plus précis de Ligue 1. En effet, selon le compte Twitter de la Ligue des Datas, qui recense tous les chiffres des buteurs de l'élite, Loïs Diony est, ex-aequo avec Romain Hamouma, le quatrième joueur le plus précis de l'élite avec 57,1% de frappe cadrée (8 sur 14) derrière Josh Maja (Girondins), Kasper Dolberg (Nice) et Faitout Maouassa (Rennes). Sur ce plan, il devance même Kylian Mbappé ou encore Mauro Icardi. Le SCOA peut s'en frotter les mains.